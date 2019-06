«Je veux juste jouer au hockey» -Raphaël Lavoie

Raphaël Lavoie n’a pas passé la nuit de vendredi à samedi à se morfondre sur le fait qu’il n’avait pas été sélectionné en première ronde.

De toute façon, la déception s’est vite transformée en euphorie lorsque les Oilers d’Edmonton l’ont sélectionné avec le septième choix du deuxième tour, le 38e au total, samedi après-midi. Son sourire ne mentait pas lorsqu’il s’est présenté devant les membres des médias, arborant fièrement le chandail bleu et orange.

«Je n’étais pas déçu [de ne pas être repêché en première ronde]. Je suis juste content d’être sélectionné par une bonne organisation qui compte sur de bons joueurs. Je n’avais pas d’attentes en arrivant au repêchage. Tout ce que je veux, c’est jouer au hockey et être repêché par une équipe de la LNH. Ce but est atteint et je suis content», a mentionné l’ailier des Mooseheads d’Halifax.

Qu’on le veuille ou non, Lavoie a glissé plus loin que ce que la majorité des observateurs avaient prédit, lui qui était considéré depuis plusieurs mois comme le meilleur espoir de la LHJMQ. Finalement, Samuel Poulin et Jakob Pelletier ont été choisis en première ronde vendredi soir, pas lui. Au cours des dernières semaines, une vague de négativisme à son sujet a peut-être heurté ses chances de devenir un choix de premier tour.

«Je ne contrôle pas ce qui se dit à mon sujet, a-t-il ajouté par la suite. Ce sont des choses qui arrivent, et les commentaires négatifs, il y en a sur plusieurs personnes. Ça ne m’affecte pas.»

Légaré rejoint Poulin

De son côté, le recruteur québécois des Penguins de Pittsburgh Luc Gauthier aura eu un week-end payant. Après la sélection de Samuel Poulin au premier tour vendredi, les Pens ont ajouté l’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Nathan Légaré à leur filiale, en troisième ronde.

«Je n’avais pas d’attentes, je voulais juste avoir ma chance, a exprimé l’ailier droit. On est un numéro pendant deux jours dans l’année, et ensuite, c’est à moi de faire le travail. J’ai une chance à Pittsburgh, et des choix de troisième ronde qui ont eu de belles carrières, il y en a à la pelletée. Je suis vraiment satisfait.»

Légaré n’a également pas caché que de retrouver Poulin, son ami et partenaire d’entraînement estival, ajoutait à la joie qu’il ressentait. «On va sûrement se faire un souper ensemble à notre retour», a-t-il confié, sourire aux lèvres. Légaré était d’ailleurs accompagné d’un autre bon ami ce week-end en Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski.

Campbell à Nashville

Neuf rangs avant Légaré, les Predators de Nashville ont prononcé le nom de l’attaquant Alexander Campbell. Natif de Châteauguay, Campbell a été développé dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) avec le Collège Sainte-Anne, passé deux années au collège Stanstead avant de joindre, lors de la dernière campagne, les Grizzlies de Victoria dans la BCHL. Il s’est engagé auprès de l’Université Clarkson.

«La route collégiale n’est pas nécessairement la route typique pour les Québécois, mais je l’ai choisie et je suis ici aujourd’hui. Je suis très excité et ça montre que de suivre cette voie, ça peut marcher», a-t-il mentionné.

Au total, 18 joueurs de la LHJMQ ont trouvé preneurs au cours des sept rondes du repêchage de 2019, dont 10 sont des Québécois.