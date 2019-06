Direction Vancouver pour J.T. Miller

Les Canucks ont fait l’acquisition de l’attaquant J.T. Miller, du Lightning, en retour du gardien Marek Mazanec, d'un choix de troisième tour en 2019 et d'un choix conditionnel de premier tour en 2020.

Si les Canucks n'accèdent pas au série la saison prochaine, le choix de premier tour deviendra une sélection de première ronde en 2021.

En 75 matchs la saison dernière, Miller a amassé 47 points, dont 13 buts. Il en était à sa deuxième campagne avec le Lightning, qui avait acquis ses services des Rangers de New York la saison précédente.

Le joueur de centre totalise 435 matchs dans la Ligue nationale, avec les Rangers et le Lightning. Choix de premier tour, 15e au total, des Blues Shirts en 2011, le joueur de 26 ans a récolté 237 points, soit 95 buts et 142 aides.

JT Miller est échangé aux @Canucks et ce serait contre des choix au repêchage. En attente des détails @TBLightning @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 22 juin 2019

Quant à Mazanec, il a disputé 31 matchs dans la Ligue nationale, tous avec les Predators. Sa fiche est de 8-13-4, avec un taux d'efficacité de ,895 et une moyenne de buts alloués de 2,97. Il n'a plus joué dans le circuit depuis la saison 2016-2017. Il a par la suite appartenu aux Rangers de New York, puis aux Canucks. La saison dernière, il a joué dans la Ligue américaine.

Par ailleurs, les Canucks ont fait l'acquisition de l'attaquant québécois Francis Perron ainsi que d'un choix de septième tour. En retour, les Sharks de San Jose ont mis la main sur un ancien des Canadiens de Montréal, Tom Pyatt, et sur une sélection de sixième tour.