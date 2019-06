10 joueurs des Rays que vous devez connaître

Publié aujourd'hui à 07h58

Mis à jouraujourd'hui à 08h08

Est-ce que les Rays de Tampa Bay vont jouer des matchs à Montréal des 2021? Est-ce qu'on devra patienter jusqu'en 2023?

En attendant, voici ma liste de 10 joueurs des ex-Rays qui pourraient devenir les favoris des amateurs de baseball du Québec.

1) Blake Snell: le gaucher a remporté le trophée Cy-Young en 2018 avec une fiche incroyable de 21-5 et une mpm de 1,89 en 31 départs. Il a signé un contrat de cinq ans et 50 millions avec les Rays jusqu'à la fin de 2023. Il aura 28 ans en 2021.

2) Wander Franco: le joueur d'arrêt-court est considéré le plus bel espoir de l'organisation des Rays. Frappeur ambidextre, il frappe pour ,336 avec un OPS de ,952 en 120 matchs en carrière dans les mineures. Il aura seulement 20 ans en 2021.

3) Brendan McKay: premier choix des Rays en 2017, McKay est un autre Shohei Ohtani. Il a obtenu un boni de 7 millions $ à la signature en tant que lanceur gaucher et joueur de premier but qui frappe de la gauche. Cette saison entre le AA et le AAA, il montre un dossier de 6-0 avec une mpm de 1,31 en 12 matchs. Au premier coussin, il frappe pour ,220 avec quatre circuits en 12 matchs au niveau AAA. En 2021, il aura 25 ans.

4) Austin Meadows: le voltigeur de droite de 6-3 et 220 livres fut un choix de première ronde des Pirates en 2013 avant d'être échangé aux Rays dans la transaction impliquant Chris Archer. Le frappeur gaucher a une moyenne de ,303 avec 12 circuits et 38 points produits cette saison. Il aura 26 ans en 2021.

5) Brandon Lowe: le joueur de deuxième but et frappeur gaucher est sous contrat jusqu'en 2024, ayant paraphé une entente de six ans pour 24 millions $ avec les Rays. Il connaît une excellente saison avec 15 circuits et 44 points produits cette saison à Tampa. Il sera âgé de 27 ans lors de la saison 2021.

6) Willy Adames: l'arrêt-court des Rays montre des statistiques intéressantes jusqu'ici en début de carrière. En 154 matchs, il frappe pour ,263 avec 16 circuits et 54 points produits. Il aura 25 ans en 2021.

7) Tyler Glasnow: un autre joueur acquis des Pirates dans la transaction Archer, le lanceur droitier format géant connaissait toute une saison avant de se retrouver sur la liste des blessés. L'artilleur de 6-8 et 230 livres avait une fiche de 6-1 et une mpm de 1,86 avec les Rays. Il aura 27 ans en 2021.

8) Yonny Chirinos: le droitier natif du Venezuela a une fiche de 12-8 et une mpm de 3,27 en deux saisons à Tampa. Il aura 27 ans en 2021.

9) Brent Honeywell: un autre lanceur droitier, Honeywell n'a pas lancé depuis 2017 en raison de l'opération Tommy John. Avant cette blessure, il était considéré le meilleur espoir de l'organisation des Rays. Il possède une bonne balle rapide et une balle tire bouchon. Il a appris ce lancer d'un ancien des Expos, le releveur Mike Marshall. Il aura 26 ans en 2021.

10) Matthew Liberatore: premier choix des Rays en 2018, le gaucher de 6-5 domine chez les pros depuis son arrivée de l'école secondaire. En 15 départs dans la ligue des recrues et au niveau A, il a un dossier de 7-2 et une mpm de 1,62. Il aura seulement 21 ans en 2021.

Retenez bien ces noms, ils pourraient sauter sur le terrain du Stade olympique en juillet 2021 ou dans un nouveau stade au bassin Peel en 2023.