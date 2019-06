Toutes les réponses ce soir!

Publié aujourd'hui à 12h56

Mis à jouraujourd'hui à 13h01

C’est ce soir qu’aura lieu le premier tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey à Vancouver.

L’encan de cette année nous offre beaucoup de talent, une belle profondeur qui permettra aux équipes plus éloignées de mettre la main sur de bons joueurs.

Bien sûr, les équipes qui vont sélectionner parmi les cinq premières positions seront gâtées. Les Devils du New Jersey et leurs voisins, les Rangers de New York, sont les grands gagnants à très court terme.

Il n’y a aucun doute que Jack Hughes et Kaapo Kakko vont devenir d’excellents joueurs dans la LNH. Rapidement.

C’est par la suite que ça se complique. Certains joueurs auront de grandes carrières, d’autres vont décevoir.

Voici quelques constats sur la première ronde de cette année.

La cuvée des joueurs nés en 2001 s’annonce grandiose pour les États-Unis. Le programme national de développement américain des moins de 18 ans vivra une soirée historique.

À Jack Hughes, se joignent plusieurs excellents joueurs qui pourraient être choisis en première ronde cette année : Alex Turcotte, Cole Caufield, Trevor Zegras, Matthew Boldy, Spencer Knight, Cameron York et Alex Vlasic.

C’est donc huit joueurs du programme national américain qui pourraient monter sur l’estrade. Ce serait le quart des joueurs réclamés. Tout simplement exceptionnel.

L’Ouest n’est pas en reste

La Ligue junior de l’Ouest se verra aussi récompensée, avec des espoirs de premier plan comme Dylan Cozens, Bowen Byram, Kirby Dach et Peyton Krebs, qui pourraient tous être appelés dans le top 10 du repêchage. C’est sans compter qu’Alex Newhook, un natif de Terre-Neuve, évolue dans la BCHL.

Ça pourrait être un encan plus difficile pour la Ligue junior de l’Ontario, dont les meilleurs espoirs reposent sur Thomas Harley, Arthur Kaliyev, Ryan Suzuki et Philip Tomasino.

Dire que Jack Hughes, qui sera repêché premier au total ce soir, a envisagé de jouer dans le circuit junior ontarien il y a plusieurs années!

Hockey Canada lui avait refusé le statut de joueur exceptionnel et Hughes est retourné aux États-Unis...

Québec : trois noms à retenir

Maintenant, parlons de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les meilleures chances de voir des joueurs de la LHJMQ être repêchés au premier tour de cet encan 2019 reposent sur Samuel Poulin, Raphaël Lavoie et Jakob Pelletier.

Les trois sont des joueurs complètement différents.

Le premier est un attaquant de puissance, polyvalent, très fort physiquement et efficace le long des rampes. Samuel Poulin vient d’une famille de hockey : son père Patrick a été repêché 9e au total par les Whalers de Harford en 1991 et son parrain Jocelyn Thibault, avait été choisi 10e au total par les Nordiques de Québec deux ans plus tard.

Les Penguins de Pittsburgh et les Kings de Los Angeles semblent toutes les deux très intéressées aux services du natif de Blainville. Ils repêchent aux 21e et 22e rang.

Le Phoenix de Sherbrooke pourrait donc enfin voir un premier joueur dans son histoire accéder au premier tour du repêchage de la LNH. Jocelyn Thibault a d'ailleurs été le dernier joueur junior évoluant à Sherbrooke à être repêché en première ronde d'un encan de la LNH. Pour un attaquant évoluant pour une équipe de Sherbrooke, il faut remonter à Rick Vaive en 1979!