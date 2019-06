Offre hostile à Marner : les Leafs se rendent à l'évidence

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, a indiqué qu’il n’égalerait pas n’importe quelle offre hostile que recevrait l’attaquant vedette et futur joueur autonome sans compensation Mitchell Marner.

Le jeune dirigeant de 33 ans a fait cette déclaration, jeudi à Vancouver, en marge du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Questionné sur sa réaction à une possible offre hostile d’une autre formation pour Marner, Dubas a révélé qu’il devrait évaluer toutes les options possibles et pas seulement dans le cas de son meilleur pointeur, mais également avec les attaquants Kasperi Kapanen et Andreas Johnson.

«S’il y a une offre hostile, nous devrons l’évaluer et regarder la compensation pour notre équipe et prendre notre décision en fonction de ces éléments, a-t-il dit. Ce sont tous des joueurs importants pour nous et nous aimerions qu’ils soient avec nous le plus longtemps possible.

«Par contre, si le montant d’argent ne fait pas de sens pour notre masse salariale et que la compensation est intéressante, nous devrons prendre une décision.»

À la défense de Marner

Les compensations pour une équipe qui n’égalerait pas une offre hostile sont nulles si le contrat est de moins de 1,1 million $ et peuvent atteindre quatre choix de premier tour si le montant de l’entente est de plus de 8,4 millions $ annuellement.

Marner, qui vient de connaître une saison de 94 points en 82 parties, pourrait donc permettre aux Maple Leafs de renflouer leur banque d’espoirs dans les prochaines années. Malgré cette possibilité, la priorité de Dubas est tout de même de s’entendre avec son patineur. Il devrait d’ailleurs rencontrer l’agent de Marner, Darren Ferris, dans les prochains jours.

«Je suspecte que dans les prochains jours il y aura du mouvement, a exprimé Dubas. Je ne sens pas qu’il y a de la pression. Nous allons continuer de faire ce qu’il y a de meilleur pour notre organisation.»

Loin d’être en froid avec son attaquant, le DG des Maple Leafs a tenu à prendre sa défense, alors que plusieurs partisans accusent Marner d’être cupide.

«Pour moi, Mitch Marner a une réputation irréprochable. Il arrive à la patinoire avec la même attitude tous les jours. Il a une bonne énergie, aime le hockey et aime jouer à Toronto. C’est un incroyable membre de notre communauté.»

«Je comprends que cette situation est complexe en raison de l’imposant montant qui est en jeu, a-t-il ajouté. Les gens entendent les chiffres, qu’ils soient réels ou pas, et ils émettent des conclusions sur des joueurs et sur leurs motivations.»