Les Golden Knights de ... Sorel ?

Pendant que le monde du hockey professionnel vivait au rythme du repêchage de la LNH, en cette première journée officielle de l’été, au moins deux hockeyeurs professionnels soupaient en compagnie de leurs invités à Sorel-Tracy, dans le cadre de leur tournoi de golf annuel.

Il s’agissait du gardien Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas et d’Anthony Beauvillier, des Islanders de New York, deux des trois Sorelois dont les noms forment celui du tournoi annuel de golf présenté au renommé club de l’endroit, Les Dunes. Quant à l’autre membre du trio, le retraité François Beauchemin, ses fonctions avec les Sharks de San Jose l’ont tenu loin de cet événement caritatif appuyant la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Beauchemin était plutôt à Vancouver, dans le cadre de l’encan annuel de la LNH.

Des trois hommes, c’est clairement la renommée du gardien-vedette qui laisse une empreinte importante. La majorité des emblèmes ornant chandails et casquettes étaient ceux des Golden Knights. La carrière de Marc-André Fleury jumelée à cette inoubliable première saison de l’équipe du Nevada aident à comprendre l’engouement de la marque Golden Knights.

«Anthony est encore jeune, disait Fleury en souriant. Il a le temps de faire la promotion de son logo.»

Tant que la santé est là...

Toujours courtois et souriant, l’athlète est en pleine forme et attaquera l’automne prochain sa 15e saison complète dans la Ligue nationale. Quand on lui demande s’il souhaite y rester jusqu’à 40 ans, il reste prudent et humble dans ses propos. «Il me reste trois ans de contrat et j’aimerais les finir de la bonne façon... mais ensuite, je ne sais pas. Tant que je m’amuse et que la santé est là, c’est ça qui est important.»

Après la formidable saison inaugurale des Golden Knights, la barre était décidément très haute pour l’équipe de Las Vegas. «On a eu un dur début de saison. On jouait peut-être un peu trop avec les souvenirs de la première saison et on a eu beaucoup de blessures. Ensuite, quand les gars sont revenus, on ressemblait un peu plus à l’équipe qu’on était. Mais j’avais vraiment confiance en notre équipe et je crois qu’on aurait pu faire un bout dans les séries. »

Et Max Pacioretty ?

«Ça a été facile. Max est une bonne personne, très calme, et il s’est facilement inséré dans la chimie de notre équipe. Et il a tellement de talent pour marquer des buts... c’est l’fun de le voir aller.»

La belle année des Islanders

De son côté, Anthony Beauvillier s’est dit satisfait de cette troisième saison dans la LNH. Il considère que son apprentissage suit la bonne courbe. L’expérience acquise lors des trois premières campagnes se fait sentir.

Mais, surtout, c’est l’émergence des Islanders, tant en saison que lors des deux rondes disputées en éliminatoires qu’il soulignait. «L’ambiance était excellente cette année. Nous sommes tous proches. Tout le monde est important dans l’équipe et on a beaucoup de plaisir dans la chambre. C’est comme une saison junior. Les gens qui jouent au hockey connaissent la différence entre le junior et la Ligue nationale, mais cette année, on "jouait " au hockey... on ne "travaillait" pas au hockey. »

Ce tournoi versera tous ses profits à la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy qui récompense l'excellence, la persévérance et l'expérience scolaires des étudiantes et étudiants par des remises de bourses.

Même si Marc-André Fleury a des résultats mitigés au golf, il ne s’en faisait pas trop pour son score de la journée. Car, disait-il avec un clin d’œil, c’est ma formule préférée dans les tournois.

Une formule... «Vegas»