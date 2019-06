Le directeur général des Canadiens de Montréal continue de croire dans la nouvelle direction que prend l’équipe avec comme points centraux du plan, la jeunesse et la vitesse.

À quelques heures du repêchage, où le Tricolore et les autres équipes garniront leur banque d’espoirs, il est à se demander si le DG du Bleu-Blanc-Rouge sera actif sur le marché des transactions.

«Pour moi, il n’y a pas beaucoup de différence avec l’an dernier en comparaison avec ce qu’il a dit avant le repêchage annuel, a souligné l’analyste-hockey Michel Bergeron, vendredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. J’ai toujours l’impression que Marc Bergevin achète du temps. C’est ça qui me fatigue. Là, on parle de jeunesse, de rapidité, de talent. Il y a quelques années, vous vous souvenez, il parlait d’expérience, de grossir l’équipe. On était allés chercher des joueurs de quatrième trio et nécessairement, ça n’a pas fonctionné.

«J’ai peur encore une fois qu’on improvise. Quand Marc a déclaré hier: "Vous avez vu les Blues de St. Louis cette saison? On ne sait jamais ce qui peut arriver". Si on a vu les Blues de St. Louis, c’est parce qu’ils ont bougé.»

La vision de Bergeron est claire. Bergevin doit bouger, que ce soit par voie de transaction ou sur le marché des joueurs autonomes.

«Quand un directeur général parle de jeunesse, c’est parce qu’il faut être patient, a continué Bergeron. Je pense que Carey Price a été celui qui a mis un peu de pression sur la direction de l’équipe en disant: "Hey, je n’ai plus temps, moi".»

«Les Canadiens ont beaucoup d’espoirs, peut-être qu’il faut s’en servir. Un attaquant ou un défenseur de première classe assurerait une place en séries éliminatoires.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.

