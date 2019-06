Alain Chainey lance trois noms pour les Canadiens

L’ancien recruteur Alain Chainey s’est prononcé sur les possibilités pour les Canadiens de Montréal au 15e rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey, vendredi, à l’émission JiC.

L’analyste de TVA Sports prévient que la séance de sélection sera imprévisible après les six premiers rangs.

«Après le joueur no 5 ou 6, ça peut prendre toutes sortes de tangentes. Il y a des joueurs qui vont sortir plus tôt que prévu, d’autres plus tard que prévu. Les directeurs généraux devront s’ajuster à tout ça en décidant de s’avancer ou de reculer», a-t-il observé.

Chainey estime que le gourou du repêchage du Tricolore, Trevor Timmins, décidera de combler un besoin au premier tour.

«D’après moi, les Canadiens recherchent un défenseur gaucher. On y va plus par position cette année. Du moins, c’est ce qu’on a entendu», a indiqué l'ancien directeur du recrutement amateur des Ducks d'Anaheim.

L'homme de hockey a d'ailleurs lancé les noms de trois joueurs qui répondent à ce critère et qui risquent d'intéresser le Tricolore à son rang de sélection.

L’analyse d’Alain Chainey

Cameron York, programme américain des moins de 18 ans : «Un excellent défenseur, très explosif et dynamique offensivement. [...] Selon moi, le Canadien l’aime beaucoup.»

Philip Broberg, Allsvenskan (Suède) : «Il mesure 6 pi 3 po. On le compare avantageusement à Victor Hedman. Ce n’est pas peu dire.»

Thomas Harley, Ligue junior de l’Ontario : «Un défenseur très complet. On dit de lui qu’il ressemble un peu à Travis Sanheim, des Flyers de Philadelphie.»

Voyez les observations d’Alain Chainey dans la vidéo ci-dessus.