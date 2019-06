Vasili Podkolzin n'a que faire des rumeurs

Plusieurs choses, positives et négatives, ont été écrites et dites au sujet de l’espoir russe Vasili Podkolzin au cours des dernières semaines. C’est toutefois loin de le déranger.

À un certain moment cette saison, il semblait clair dans la tête de tout le monde que Podkolzin serait le troisième joueur sélectionné en première ronde, tout juste derrière Jack Hughes et Kaapo Kakko.

Toutefois, un jeu un peu moins convaincant en fin de saison, dont au Championnat mondial des moins de 18 ans, ainsi qu’un contrat toujours valide pour les deux prochaines saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL) ont semblé refroidir plusieurs formations.

«Je ne me soucie pas de ça et j’essaie de ne pas trop regarder les différents classements. De toute façon, le repêchage est toujours imprévisible. Pour moi, l’important sera de me présenter demain [vendredi soir] et d’avoir du plaisir. Pour le reste, je n’ai pas de contrôle sur qui me choisira», a-t-il mentionné par le biais d’un interprète, jeudi.

La coupe, son rêve

Podkolzin l’assure : même s’il passera en théorie les deux prochaines saisons dans l’organisation du SKA de Saint-Pétersbourg, son rêve demeure d’un jour représenter une équipe du circuit Bettman.

«Je terminerai mon contrat de deux ans dans la KHL et ensuite mon plan est de venir jouer dans la LNH. Je veux y rester longtemps, car comme plusieurs jeunes, mon rêve est de gagner la coupe Stanley», mentionne-t-il.

C’est pour cette raison qu’il ne se soucie pas des craintes que peuvent avoir certaines équipes à son sujet. À ses yeux, l’équipe qui le choisira croira réellement en lui.

«Le rang de sélection m’importe peu. Ce que je souhaite, c’est me retrouver avec une équipe qui va me faire confiance et qui voudra me faire jouer.»