Un défenseur gaucher de moins sur le marché

Les Canucks de Vancouver ont accordé une prolongation contractuelle de deux ans et de 12 millions $ au défenseur Alexander Edler, jeudi.

Selon le réseau Sportsnet, l’entente comprendrait une clause de non-échange. Cependant, le hockeyeur de 33 ans pourrait être sélectionné par la nouvelle équipe de Seattle au repêchage d’expansion s’il est laissé sans protection.

«Alex est une partie importante de notre club. Il a joué un rôle-clé au sein de notre brigade défensive tout au long de sa carrière, a déclaré le directeur général des Canucks, Jim Benning, dans un communiqué. C’est un leader avec beaucoup d’expérience qui accumule de grosses minutes de jeu et qui contribue dans chaque aspect du jeu.»

Auparavant admissible au statut de joueur autonome sans compensation après avoir complété un pacte de six ans et de 30 millions $, Edler a récolté 10 buts et 24 mentions d’aide pour 34 points en 56 rencontres la saison passée. Une commotion cérébrale subie en février l’a gardé sur le carreau pendant quelques semaines.

Le Suédois a disputé 814 matchs du calendrier régulier dans la Ligue nationale, tous avec Vancouver. Il a amassé 368 points, dont 94 filets.