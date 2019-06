Top 10 des athlètes les plus commandités de 2019

Il n’y a pas que les gros salaires chez les athlètes professionnels. Il y a aussi les commandites. Le magazine Forbes a publié sa liste des 10 sportifs professionnels les plus commandités en 2019.

ROGER FEDERER, 86 M$

Alors qu’il ne gagne «que» 7,6 millions de dollars américains en salaire, la légende du tennis, troisième joueur mondial à 37 ans, obtient 86 millions de dollars en commandites.

Ses partenaires commerciaux incluent des marques de luxe comme Rolex ou Mercedes-Benz, le Crédit suisse et l’équipementier sportif Uniqlo avec lequel il a signé une entente d’une décennie pour 300 millions de dollars.

De quoi s’assurer des vieux jours au soleil.

TIGER WOODS, 54 M$

Après la légende du tennis, la légende du golf arrive en seconde position des commandites avec 54 millions de dollars américains.

Depuis son accession aux compétitions professionnelles en 1996, le golfeur a accumulé 1,4 milliard de dollars en partenariats.

Après quelques mauvaises passes récemment, il est revenu au plus haut niveau après avoir gagné son premier titre majeur en quinze ans en 2019.

LEBRON JAMES, 53 M$

La NBA a aussi ses vedettes et elles sont rémunérées à la hauteur de leurs performances hors pair. C’est le cas de LeBron James qui ajoute 53 millions de dollars en commandites à ses 36 millions de salaire.

James a notamment conclu un contrat à vie avec Nike pouvant atteindre un milliard de dollars quand le joueur des Lakers de Los Angeles aura 64 ans.

CRISTIANO RONALDO, 44 M$

Le quintuple ballon d’or de soccer fait partie des plus grands joueurs qu’ait connu le sport. En plus, il est un personnage charismatique qui fait bien vendre, au point qu’il vaut 44 millions de dollars en commandites.

Petite anecdote: son arrivée dans son nouveau club, la Juventus de Turin, a suscité un tel engouement que 520 000 maillots du club avec son numéro 7 ont été vendus en 24 heures.

STEPHEN CURRY, 42 M$

Le virtuose aux trois points des Golden State Warriors arrive à la cinquième position de cette liste avec 42 millions de dollars en commandites. Cela s’ajoute à son salaire de 37,8 millions, le plus haut salaire de la NBA.

Steph Curry, deux fois MVP de la compétition a été le premier basketteur à avoir reçu un contrat de 200 millions de dollars en 2017.

PHIL MICKELSON, 36 M$

On descend sous la barre des 40 millions en commandites avec Phil Mickelson, un autre golfeur, en sixième position.

Mickelson a gagné 44 évènements PGA Tour et cinq championnats majeurs dans sa carrière.

KEVIN DURANT, 35 M$

En plus de recevoir un salaire de plus de 30 millions de dollars et des commandites de 35 millions, le coéquipier de Steph Curry aux Warriors est également engagé dans plus de 30 entreprises différentes.

Toutefois, «Forbes» estime que les trois derniers contrats du basketteur étaient sous-évalués. Mais on ne va pas le plaindre.

LIONEL MESSI, 35 M$

Le prodige du FC Barcelone est l’athlète le mieux payé du monde avec 127 millions de dollars en revenus, mais il arrive seulement à la huitième place de cette liste avec 35M$ en commandites.

Il a notamment dégoté un contrat à vie avec Adidas dont le concurrent Nike est associé à son rival Cristiano Ronaldo.

KEI NISHIKORI, 33 M$

Le tennisman japonais a une Jaguar en son nom et sera probablement une tête d’affiche des Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En effet, ses partenaires comme Asahi, Procter & Gamble et Japan Airlines sont aussi commanditaires de la compétition.

RORY MCILROY, 31 M$

Le golfeur clôt cette liste avec 31 millions de dollars de commandites qui s’ajoutent à son salaire de 8 millions de dollars.

Il a notamment collaboré avec NBC Sports pour créer une plateforme d’entraînement de golf sur internet.

La première femme de ce classement n’est autre que la joueuse de tennis Serena Williams qui arrive à la quinzième place avec 25 millions de dollars en partenariats.