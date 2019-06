Samuel Poulin outillé pour jouer à Montréal

Évoluer avec les Canadiens de Montréal peut s’avérer exigeant pour un Québécois, mais Samuel Poulin partirait en quelque sorte avec une longueur d’avance s’il était repêché par le club de son enfance.

L’attaquant du Phoenix de Sherbrooke se trouve à être la progéniture de l’ancien joueur du Tricolore Patrick Poulin, en plus de compter sur Jocelyn Thibault comme parrain.

«Je suis très proche de mon père. Il pourrait vraiment me guider et me donner de bons conseils pour mieux gérer la pression avec tout ce qui vient à l’extérieur de la glace avec les Canadiens», a-t-il mentionné lors de l’émission JiC, vendredi.

Poulin a également confié avoir senti un intérêt particulier de la part de «deux ou trois équipes» au «Combine» de la Ligue nationale de hockey.

Voyez l’entrevue qu’il a accordée dans la vidéo ci-dessus.