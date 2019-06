Roberto Luongo: son avenir se précisera bientôt

Le gardien des Panthers de la Floride Roberto Luongo devrait en dire davantage à son équipe concernant son avenir professionnel au cours des prochains jours.

C’est ce que le réseau TSN a rapporté mercredi. Le Québécois de 40 ans n’a pas encore confirmé s’il jouera en 2019-2020 ou s’il prendra sa retraite, lui qui a été limité à 43 matchs la saison dernière en raison de blessures.

«Évidemment, j’aime toujours pratiquer ce sport, mais il y a d’autres facteurs à analyser, avait-il commenté au site NHL.com au début avril. Premièrement, je veux m’asseoir avec la direction du club et voir où se dirigera la formation l’an prochain, ce qu’elle prévoit faire pendant la saison morte. [...] Je n’ai pas vraiment parlé avec l’organisation pendant la saison, particulièrement durant la seconde moitié du calendrier. Donc, je ne sais pas trop où j’en suis. Une fois que j’en aurai le cœur net, je pourrai retourner à la maison et examiner cela avec ma famille afin de déterminer ce qui est le mieux pour moi», a-t-il poursuivi.

Comptant 1044 rencontres, dont 489 victoires, en carrière dans la Ligue nationale, Luongo a trois années à écouler à un contrat de 12 ans signé avec les Canucks de Vancouver en 2009.

Lors de la plus récente campagne, le vétéran a présenté une fiche de 18-16-5, une moyenne de buts alloués de 3,12 et un taux d’efficacité de ,899. Avec l’état physique chancelant du Montréalais, les Panthers ont utilisé James Reimer et Samuel Montembeault, eux qui ont respectivement amorcé 29 et 10 parties.