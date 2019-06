Rays à Montréal: Rodger Brulotte jubile

Le retour du baseball majeur à Montréal semble de plus en plus plausible, ce qui enchante évidemment Rodger Brulotte.

Selon l’analyste de TVA Sports, il s’agit «sans aucun doute» de la meilleure nouvelle dans ce dossier.

«C’est la première bonne nouvelle officielle, sans aucun doute. Auparavant, ce n’était que des discussions. Pour la première fois, le commissaire a dit ouvertement qu’il approuvait les discussions entre Montréal et Tampa pour devenir des villes-sœurs», a-t-il indiqué à l’émission JiC, jeudi. Voyez cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Brulotte prévoit que l’équipe déménage dans son nouveau stade en 2023, après avoir joué durant deux ans au Stade olympique (2021, 2022).

Plus tôt dans la journée, les Rays ont obtenu la permission du baseball majeur d’examiner les options pouvant leur permettre de devenir une équipe à deux villes qui terminerait sa saison à Montréal.

L’échéancier pour mettre en place un tel projet demeure à déterminer, mais il serait difficile d’envisager le tout pour la prochaine saison.

«Nous travaillons d'arrache-pied depuis plusieurs années pour examiner comment nous pouvons ramener le baseball à Montréal de manière durable. Ce concept est vraiment intéressant pour mes partenaires et pour moi et nous avons hâte de l'étudier plus en profondeur», a commenté par voie de communiqué l'homme d'affaires Stephen Bronfman, qui forme avec ses partenaires le Groupe de Montréal.

La métropole québécoise n’a plus d’équipe des ligues majeures depuis le transfert des Expos à Washington au terme de la saison 2004.