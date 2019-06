Poursuite de 50 M$: 93 anciens joueurs supportent la LHJMQ

Une action collective intentée par deux anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Thomas Gobeil et Lukas Walter, a été autorisée la semaine dernière en Cour supérieure après plus de quatre ans de procédures.

Les deux joueurs, qui poursuivent le circuit Courteau pour 50 millions $, allèguent qu’ils n’ont pas pu bénéficier des avantages d’un salarié même s’ils avaient signé des contrats et qu’ils se trouvaient donc dans une relation employé/employeur.

Une semaine plus tard, voilà que 93 anciens joueurs ont publié une lettre pour supporter la LHJMQ dans ce dossier. La voici dans son intégralité.

«À la suite de l’action collective intentée contre la Ligue de hockey junior majeur du Québec («LHJMQ») en ce qui a trait au statut des joueurs, les réactions se sont propagées rapidement chez les anciens hockeyeurs de cette ligue. Plusieurs ont exprimé le désir de partager leur vision sur leurs expériences vécues au sein de cette ligue, réputée pour développer d’excellents joueurs de hockey, mais également d’excellents citoyens. Cette lettre n’a donc aucune portée ou intention légale, mais nous sentions le besoin de partager notre point de vue. Avant de poursuivre votre lecture, veuillez prendre note que cette lettre a été endossée et signée par 93 joueurs ayant joué dans la LHJMQ de 1995 à 2019.

Chaque année, la LHJMQ offre la chance à plus de 400 hockeyeurs élites l’opportunité de pratiquer leur sport dans une ligue de haut niveau devant des milliers de partisans, soir après soir. Les jeunes poursuivent leur rêve de jouer au hockey à un niveau professionnel, tout en voyageant à travers le Québec et les Maritimes. Ils sont encadrés par des entraineurs passionnés, des équipes médicales compétentes, des conseillers pédagogiques qui ont à coeur leur réussite scolaire et sont accueillis par de généreuses familles de pension. Tous les coûts des voyages, de l’équipement, de l’hébergement et des cours et matériel scolaire sont défrayés par les équipes et à cela s’ajoute une modeste allocation hebdomadaire. Cela se résume donc à une expérience sportive unique qui permet à plusieurs adolescents de grandir comme athlète, mais surtout comme individu alors qu’ils en ressortent jeunes hommes prêts à affronter l’adversité de la vie adulte.

La fraternité qui peut se développer dans une équipe de hockey junior, que ce soit sur la glace, dans le vestiaire, à l’hôtel ou lors de longs voyages en autobus, est omniprésente pour les joueurs alors qu’ils sont amenés à côtoyer des athlètes venant de partout au Québec, des provinces maritimes, des États-Unis et de l’Europe. Cela leur permet d’apprendre l’anglais, la langue des affaires, tout en développant un réseau de contacts et des liens d’amitié bien audelà du hockey et des frontières du Québec.

Tout est également mis en oeuvre pour que les étudiants-athlètes poursuivent et réussissent leurs études pendant leurs années de hockey junior. Bien sûr, cela nécessite d’abord et avant tout de la discipline, de l’engagement et une forte volonté de la part des joueurs. Les horaires sont exigeants et atypiques. Les équipes ont donc souvent recours à l’école à distance et à des arrangements spéciaux via des tuteurs lorsque le besoin s’en fait sentir. Évidemment, ce système demeure perfectible, mais l’essentiel est qu’il donne l’opportunité à un joueur qui le souhaite vraiment d’aller de l’avant dans son cheminement scolaire.

À la fin du stage junior, la LHJMQ soutient ses anciens joueurs en donnant accès à des bourses qui leurs permettent de continuer leurs études à un niveau supérieur. Ces bourses permettent d’avoir l’esprit plus tranquille sur le plan financier pendant les études et nous pouvons vous confirmer qu’elles ont été grandement appréciées par beaucoup d’entre nous n’ayant pas réussi à percer dans le hockey professionnel. De plus, avoir la chance d’inscrire notre stage junior dans notre CV a aidé bon nombre d’entre nous à obtenir notre premier emploi, que ce soit à travers notre réseau de contacts créé au fil des ans ou par l’expérience acquise au sein de la LHJMQ, reconnue favorablement par de nombreux employeurs.

En conclusion, nous croyons fermement que les dollars additionnels que nous aurions pu toucher via un salaire minimum sont futiles en comparaison aux expériences et au bagage que nous avons pu acquérir dans la LHJMQ. La poursuite intentée contre la ligue pourrait empêcher les futures générations d’hockeyeurs de prendre part à cette véritable école de la vie. Faites l’exercice, demandez à d’anciens joueurs s’ils seraient prêts à revivre leurs années de hockey junior avec les mêmes conditions, il est fort à parier que la réponse serait: "Oui, ce fut les plus belles années de ma vie".»