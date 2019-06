Kapanen et Kadri seraient sur leur départ

Pris à la gorge avec leur masse salariale, les Maple Leafs de Toronto seraient ouverts à l’idée d’échanger les attaquants Nazem Kadri et Kasperi Kapanen.

C’est du moins ce que rapportait le réseau TSN, jeudi.

La formation de la Ville Reine est dans une situation épineuse financièrement, elle qui a 72,4 millions $ de commis pour 17 joueurs en vue de la saison 2019-2020. Les Leafs auraient 7,7 millions $ de disponible, selon le plafond salarial prévu pour la prochaine campagne.

Un montant qui sera définitivement insuffisant pour que l’équipe torontoise s’entende avec leur meilleur pointeur, l’attaquant Mitch Marner. Ce dernier deviendra joueur autonome avec restriction le 1er juillet prochain.

Dans l’optique de libérer de l’espace sur leur masse, les Maple Leafs doivent se départir de certains salaires. En 2019-2020, Kadri disputera la quatrième saison d’un contrat de six ans et d’une valeur annuelle de 4,5 millions $. L’Ontarien de 28 ans a amassé 16 buts et 28 mentions d’aide pour 44 points en 73 matchs.

Pour sa part, Kapanen deviendra également joueur autonome avec restriction cet été. À sa première saison complète avec les Leafs, il a engrangé 44 points, dont 20 buts, en 78 parties.

Les deux patineurs ne sont pas les premiers joueurs des Maple Leafs qui seraient disponibles pour les 30 autres formations de la Ligne nationale de Hockey. L’attaquant Patrick Marleau et le défenseur Nikita Zaitsev pourraient également changer d’adresse. Ils commandent respectivement des salaires de 6,25 et 4,5 millions $ annuellement.