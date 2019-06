Jordie Benn testera le marché

Le défenseur Jordie Benn ne signera vraisemblablement pas de contrat avec les Canadiens de Montréal d’ici le 1er juillet et testera sa valeur sur le marché des joueurs autonomes, a indiqué jeudi le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin.

«Aujourd’hui, si ça reste ainsi, il va tester le marché. C’est son droit, ça lui appartient», a mentionné le DG lors d’un point de presse tenu à Vancouver, à la veille du repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey.

Son point de presse était diffusé en direct à TVA Sports. Voyez-le en intégralité dans la vidéo ci-dessus.

Benn, 31 ans, s’est avéré l’un des éléments les plus fiables de la brigade défensive du Tricolore après une campagne 2017-2018 un peu plus ardue. En 81 rencontres, il a inscrit cinq buts et 17 mentions d’aide pour 22 points, tout en conservant un différentiel de +15. Le frère de l’attaquant des Stars de Dallas Jamie Benn a complété cette année un contrat de trois ans et de 3,3 millions $.

Par ailleurs, Bergevin n’exclut rien quant au début de la séance, vendredi soir.

«On s’attend à obtenir bon joueur de hockey au 15e rang. [...] C’est une possibilité d’avancer, mais c’est aussi une possibilité de reculer, a-t-il admis. Il y a de bons joueurs à toutes les rondes, on verra qui sera disponible.»