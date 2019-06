«Ça fait mal» - Corey Perry

Corey Perry voulait atteindre le plateau des 1000 matchs avec les Ducks d’Anaheim, avec qui il a disputé ses 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Cependant, le directeur général de l’équipe, Bob Murray, en a décidé autrement mercredi en rachetant le contrat de l’attaquant de 34 ans.

«Ça fait mal», a admis Perry en entrevue au réseau TSN, jeudi. Il ne lui manquait que 12 matchs pour atteindre la marque convoitée.

«Combien de gars ont joué 1000 matchs avec la même équipe? Pas beaucoup. Si je n’avais pas eu certaines blessures, j’y serais déjà parvenu. J’étais si près.»

La saison dernière, le gagnant des trophées Hart et Maurice-Richard en 2010-2011 a raté plusieurs mois d’activités après avoir subi une opération à un genou. Il a été limité à 31 matchs, au cours desquels il a amassé 10 points (six buts et quatre mentions d’aide).

Même s’il savait que la direction des Ducks souhaitait rajeunir l’équipe, il a été surpris par sa décision.

«Je ne m’attendais pas à entendre ça de leurs bouches, a reconnu Perry. Je respecte leur décision. C’est difficile après avoir été là pendant si longtemps. Mais je n’ai rien de mal à dire sur les Ducks et sur la manière dont ils m’ont traité pendant toutes ces années. Tout le monde dans l’organisation a été bon avec moi.»

Le goût de la victoire

L’ancien marqueur de 50 buts, qui a déjà gagné une coupe Stanley, deux médailles d’or olympiques et un titre au Championnat du monde, espère maintenant joindre une équipe qui lui permettra d’assouvir sa soif de victoire.

«Je veux gagner encore. Je l’ai fait à tous les niveaux [dans sa carrière de hockeyeur] et je veux le vivre encore. Je regarde des équipes gagner la coupe Stanley chaque année et je voie toutes les émotions qui viennent avec la victoire. C’est le trophée le plus difficile à remporter et pour le faire, il faut de l’expérience et du leadership. Je vais redevenir le joueur que j’étais.»

En 988 matchs avec les Ducks, Perry a amassé 776 points (372 buts et 404 mentions d’aide).

Il devait toucher 8,625 millions $ lors de chacune des deux prochaines années en vertu d’un pacte de huit ans et de 69 millions $ signé en 2013.