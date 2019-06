Une fin de semaine chargée attend Nicholas Latifi

Pour une deuxième fois en autant de Grands Prix de Formule 1, le Canadien Nicholas Latifi prendra part à la première séance d’essais libres avec Williams, cette fois à l’occasion de l’épreuve française, vendredi.

Latifi avait pris part à une première séance officielle dans le cadre d'une fin de semaine de course à Montréal, Latifi avait réalisé le 20e et dernier temps le plus rapide, parcourant le tracé Gilles-Villeneuve en 1 min 16,199 s.

«Je suis ravi de poursuivre mon programme d’essais avec l’équipe en France après une fin de semaine réussie au Canada, a dit Latifi, dans un communiqué. Il y a eu plusieurs points positifs à Montréal et j’espère pouvoir construire à partir de cette expérience au Castellet.

Latifi avait déjà roulé dans la FW42 à Bahreïn et à Barcelone lors d’essais privés au cours de la saison. Il estime donc que lors de sa présence dans la voiture, vendredi, il sera en mesure de pousser un peu plus les limites.

«C’est une piste tout à fait différente [de Montréal] avec beaucoup moins de risques en raison de la nature du circuit, ce qui me donne confiance pour pousser un peu plus fort.»

Après avoir remplacé Robert Kubica à Montréal, il remplacera cette fois la recrue George Russell. Le défi sera par ailleurs différent pour le Torontois, puisqu’il devra également disputer les deux courses de Formule 2.

«C’est un week-end où je vais mélanger mes tâches en F1 avec un week-end de course en F2, ce qui représente un défi unique. Je suis plus que prêt pour cela et j'ai hâte de passer un week-end très chargé.»

Dans l'antichambre de la F1, Latifi est actuellement le meneur au classement des pilotes avec 95 points en vertu de trois victoires en huit épreuves. Nick de Vries est toutefois tout juste derrière lui avec un point de retard.