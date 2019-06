Mondial féminin: le Canada voit grand

La formation canadienne pourrait s’assurer la tête du groupe E avec une victoire contre les Pays-Bas lors de son dernier match du tour préliminaire à la Coupe du monde de soccer féminin prévu jeudi à Reims, en France.

Avec la gardienne Stephanie Labbé, la défensive de l’unifolié a bien fait jusqu’ici, blanchissant le Cameroun 1 à 0 et la Nouvelle-Zélande 2 à 0. Cependant, sa tâche s’annonce plus ardue face aux Néerlandaises, qui ont également gagné leurs deux premiers affrontements et qui présentent un différentiel de buts de +3. Les joueuses canadiennes devront l’emporter pour finir au sommet.

«Nous devons nous concentrer sur nous pendant cette rencontre: c’est comme ça que nous pouvons mettre notre plan de match en action face à l’adversaire que nous affrontons, a affirmé l’entraîneur-chef de l’équipe nationale, Kenneth Heiner-Moller, dans un communiqué. Nous savons que nous avons été efficaces à faire cela et nous allons continuer à faire cela. Maintenant, il s’agit juste d’y ajouter les nuances pour faire fonctionner notre plan face aux Pays-Bas.»

Belle séquence

Le Canada est invaincu en 10 matchs internationaux en 2019 avec un seul but accordé. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence de matchs sans défaite de l’histoire du programme.

«Nous sommes fières d’avoir obtenu les victoires et de ne pas avoir concédé un but [depuis le début du tournoi], a affirmé la joueuse canadienne Ashley Lawrence. Ça démontre la qualité de notre performance et la profondeur de notre attaque. Différentes joueuses ont marqué. Et comme nous n’avons rien concédé dans nos deux premiers matchs, ça démontre que nous sommes solides collectivement et défensivement.»

La formation gagnante du duel de jeudi vers Rennes pour affronter le pays en deuxième place du groupe D, soit l’Argentine, l’Angleterre ou le Japon. L’équipe deuxième du groupe E se dirigera vers Paris pour affronter lundi le club en deuxième position du groupe F, soit la Suède ou les États-Unis.

D’ici là, le Canada aura droit à toute une opposition.

«Elles sont les championnes européennes et elles sont vraiment talentueuses, avec trois attaquantes de classe mondiale, a affirmé la capitaine du Canada, Christine Sinclair. Elles représentent un plus haut niveau de jeu que ce à quoi nous avons fait face jusqu’à maintenant.»

En 2015, les Canadiennes avaient livré un verdict nul de 1 à 1 aux Pays-Bas devant leurs partisans réunis au Stade olympique de Montréal.