«Le Canadien ne réclamera pas Raphaël Lavoie»

Jean-Charles Lajoie s’est résigné à l’idée : les Canadiens de Montréal ne repêcheront pas Raphaël Lavoie au 15e rang, vendredi à Vancouver.

Selon l’animateur de TVA Sports, c’est en partie car les amateurs montréalais ne s’indignent pas de façon majoritaire lorsque le CH lève le nez sur un Québécois.

«Marc Bergevin peut impunément passer par-dessus Lavoie même s’il est disponible et il va s’en trouver un sur deux pour appuyer sa décision ou sa non-décision, a-t-il fait valoir. Et parmi ceux qui vont l’appuyer, il y a Trevor Timmins, parce que Lavoie n’est pas nécessairement dans les favoris dans la palette du directeur du recrutement du Canadien.»

Ce n’est pas un secret : Jean-Charles a un faible pour le grand droitier des Mooseheads de Halifax qui marque beaucoup de buts.

«Il est devenu un joueur nettement plus complet, nettement plus proche de la Ligue nationale [au cours de la dernière saison], corrigeant ses lacunes défensives et la cruciale éthique de travail», a-t-il noté.

«Mais quand on juge un flo de 16 à 17 ans sur l’éthique de travail, j’ai juste envie de sortir mes caps d’acier et de vous donner un bon coup de pied où je pense [...] Rien de trop grave ma gang de "moi-je-connais-ça". Bravo mes champions!», d’ironiser Lajoie, avec un sourire en coin.

À défaut de Lavoie...

JiC estime que Bergevin sélectionnerait Philip Broberg ou Cam York s’il en a l’occasion, mais il doute de plus en plus de la disponibilité d'un des deux défenseurs au 15e rang, d’où la possibilité de s’avancer.

«Selon tout ce que j’entends et ce qu’on me raconte dans les différents appels que j’ai pu placer à ce sujet-là, tant York que Broberg figurent avantageusement sur la liste de plusieurs équipes qui vont parler avant le Canadien vendredi soir.»

Puis, plus tard dans le repêchage, il faudra surveiller deux espoirs québécois, prévient Lajoie.

«Si Montréal conserve ses deux choix de deuxième tour et repêche 15e tel que convenu, là il y a de fortes chances que le CH cherche à obtenir un deuxième choix tard dans le premier tour pour mettre la main probablement sur Samuel Poulin et, le cas échéant, peut-être sur Jakob Pelletier au deuxième tour», a-t-il expliqué.

«Je soupçonne le Canadien à ce moment-ci de préférer largement le jeune Poulin au jeune Pelletier, et je ne suis pas nécessairement contre cette préférence, je dois vous le dire», a ajouté Jean-Charles.

Voyez son «billet de saison» dans la vidéo ci-dessus.