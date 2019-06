Denis Shapovalov encore éliminé d'entrée

Le Canadien Denis Shapovalov s'est incliné au premier tour du tournoi sur gazon de Queen's, à Londres, mercredi.

«Shapo», 25e joueur mondial, a été défait par l'Argentin Juan Martin del Potro, troisième favori du tournoi et 12e joueur au classement de l'ATP, 7-5, 6-4.

L'athlète de 20 ans est vaincu au tour initial d'une compétition pour la troisième fois consécutive. À Roland-Garros et Stuttgart, Shapovalov avait été défait par l'Allemand Jan-Lennard Struff.

Au final, Shapovalov a tout de même claqué 10 as et commis deux doubles fautes. Il n'a obtenu aucune balle de bris. En revanche, «DelPo» a réussi 11 as et commis deux doubles fautes en plus de convertir deux des trois balles de bris qu'il s'est offertes.

La rencontre a duré 1h16.

Au prochain tour, Del Potro affrontera l'Espagnol Feliciano Lopez, tombeur du Hongrois Marton Fucsovics.