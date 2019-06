Un échange qui avait été difficile pour Maxime Talbot

L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey Maxime Talbot a admis mardi, lors de l'émission JiC, qu'il s'agissait du meilleur temps dans l'année pour être échangé à une autre formation.

«En plein milieu de l'été, tu reçois l'appel, c'est moins grave qu'en pleine saison, a-t-il expliqué. C'est triste quand même quand tu laisses tout derrière, mais en même temps tu t'en vas apprendre plein de nouvelles choses.»

Le Québécois de 35 ans s'est rappelé un échange qui avait été plus difficile, en 2013, alors qu'il était passé des Flyers de Philadelphie à l'Avalanche du Colorado après seulement 11 matchs alors que sa femme était enceinte de huit mois.

«Je ne m'attendais pas à ça, on venait de s'acheter une nouvelle maison et Cynthia [sa femme] venait de déménager du Québec aux États-Unis, s'est-il rappelé.

«Le DG m'appelle et m'annonce qu'il vient de m'échanger et là le DG du Colorado, Joe Sakic, m'appelle à son tour pour me dire que je dois rejoindre l'équipe le soir même à Dallas.»

