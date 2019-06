Les Blue Jays limités à trois petits coups sûrs

Limités à trois petits coups sûrs, les Blue Jays se sont inclinés par un pointage de 3 à 1 devant les Angels de Los Angeles, mardi à Toronto.

Les favoris de la foule ont pourtant été les premiers à s’inscrire au tableau grâce à un circuit en solo de Lourdes Gurriel fils en quatrième.

Les visiteurs ont toutefois pris le contrôle de la partie dès la manche suivante avec des longues balles de Kole Calhoun et Brian Goodwin.

Kevan Smith a complété la marque en croisant le marbre pendant que son coéquipier Tommy La Stella était retiré sur un roulant.

Rowdy Tellez (simple) et Randal Grichuk (simple) ont obtenu les autres frappes en lieu sûr des Jays.

Tyler Skaggs (6-6) est celui qui a muselé l’attaque des Torontois en ne permettant qu’un point en sept manches et un tiers.

Son vis-à-vis, Marcus Stroman (4-9), a plutôt bien fait lui aussi. Il a accordé trois points et quatre coups sûrs en sept tours au bâton.

Cole Hamels honoré malgré la défaite

À Chicago, même si les Cubs ont perdu 3 à 1 contre les White Sox, le lanceur partant Cole Hamels a tout de même été chaudement applaudi par les partisans présents au Wrigley Field.

Et pour cause. L’artilleur de 35 ans est devenu seulement le 38e lanceur, et le 10e gaucher, à atteindre le plateau des 2500 retraits au bâton dans l’histoire du baseball majeur.

Il a réussi l’exploit en passant Ivan Nova dans la mitaine en troisième manche. En tout, il a retiré huit frappeurs sur des prises, mardi.

Eloy Jimenez est celui qui a donné la victoire aux White Sox en claquant un circuit de deux points en début de neuvième manche.

Pete Alonso malmène les Braves

À Atlanta, Pete Alonso a produit trois points et les Mets de New York ont battu les Braves au compte de 10 à 2.

Alonso a d’abord poussé Jeff McNeil au marbre à l’aide d’un double en troisième manche. Il a frappé de nouveau en quatrième en propulsant la balle par-dessus la clôture alors que McNeil était encore sur les sentiers.

Le joueur de premier but a obtenu quatre coups sûrs en autant de présences au bâton en plus de marquer trois fois.

Jacob deGrom (4-6) a aussi brillé dans la victoire, ne permettant que deux points en huit manches et un tiers.