Jacob Trouba et les Rangers n'en reviennent pas

Incapable de s’entendre avec les Jets de Winnipeg sur les termes d’un contrat à long terme, Jacob Trouba, échangé lundi aux Rangers, espère maintenant s’établir à New York pour de nombreuses années.

«Je suis sûr que nous allons nous occuper du contrat dans les prochains jours, a indiqué le défenseur de 25 ans, selon des propos rapportés par la Ligue nationale de hockey [LNH]. Je peux m’imaginer être à New York pour longtemps.»

Le directeur général des Rangers, Jeff Gorton, qui dit avoir été en contact avec l’agent de celui qui peut devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet, abonde dans le même sens.

«Nous n’avons pas parlé de chiffres, mais nous avons fait nos recherches pour connaître la valeur d’un joueur comme lui, a-t-il expliqué. Nous allons de l’avant et nous sommes sûrs d’arriver à une entente.»

Avant la campagne 2018-2019, Trouba et les Jets avaient aussi été dans une impasse. L’arrière avait finalement eu recours au processus d’arbitrage salarial, et avait paraphé un contrat d’une saison et 5,5 millions $.

Coup de chance

En dépit de l’incertitude contractuelle entourant Trouba, Gorton n’a pas hésité à faire son acquisition en retour du défenseur Neal Pionk et de la 20e sélection au repêchage de la LNH qui aura lieu cette semaine.

«Il est à l’apogée de sa carrière, a-t-il affirmé. Il est rare qu’un joueur de cette trempe soit disponible. Nous avons sauté sur l’occasion.»

«Il aura beaucoup de temps de jeu pour nous, a-t-il ajouté. Il est un joueur polyvalent. Nous pensons qu’il peut jouer dans toute les situations et tenir un rôle important.»

Même s’il savait que c’était une possibilité, Trouba a tout de même été étonné quand le DG des Jets, Kevin Cheveldayoff, l’a appelé lundi soir pour lui dire qu’il était échangé.

«Ç’a été une surprise, a-t-il reconnu. Je savais qu’il y avait des rumeurs, mais je ne m’attendais pas à ce que ça arrive [lundi soir]. Cela dit, je suis très heureux de me joindre à l’organisation des Rangers.»

Trouba a connu sa meilleure saison en carrière en 2018-2019, amassant huit buts et 50 points en 82 parties. Il a également écopé de 58 minutes de pénalité et conservé un différentiel de +8.