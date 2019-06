Des Mondiaux de patinage de vitesse à Montréal en 2022

L’aréna Maurice-Richard de Montréal accueillera les Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste du 18 au 20 mars 2022, a confirmé mardi la fédération nationale.

La candidature de la métropole québécoise a été préférée par l'Union internationale de patinage (ISU) à celles de trois autres villes, soit Salt Lake City, Krasnoyarsk, en Russie, et Tomaszow Mazowiecki, en Pologne. La compétition de 2022 se déroulera une semaine après les Jeux olympiques d’hiver de Pékin.

«La ville de Montréal n’est pas étrangère aux compétitions de courte piste d’envergure, puisqu’elle a tenu les Championnats du monde en 2018 et 2014, ainsi que plusieurs compétitions de différents niveaux comme les Coupes du monde et les Mondiaux juniors, qu’on a vus plus tôt cette année. Nous sommes enchantés et honorés de recevoir l’ISU à nouveau en 2022 avec cet événement international majeur qui aura des retombées bénéfiques sur les plans sportif et économique, a déclaré le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, dans un communiqué. La présentation de cette compétition met en relief la capacité de Montréal à travailler en collaboration pour présenter sa candidature et organiser des événements à la fine pointe.»

«L’opportunité de recevoir les meilleurs patineurs et patineuses en courte piste après les Jeux olympiques 2022, à un moment où l’intérêt à l’endroit de notre sport sera à son sommet, représente quelque chose qui bénéficiera à la communauté du patinage de vitesse canadien au grand complet», a ajouté la chef de la direction de Patinage de vitesse Canada, Susan Auch.

L’an prochain, les Mondiaux auront lieu à Séoul, tandis que Rotterdam recevra l’élite mondiale du patinage courte piste en 2021.