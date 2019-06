Une progression fulgurante pour Kim Clavel

La Québécoise Kim Clavel a une fois de plus été dominante dans le ring, samedi dernier, à Shawinigan.

L'athlète de 28 ans a signé une neuvième victoire en neuf combats professionnels et elle se sent de plus en plus près d'un combat de championnat.

«Je crois que l'idéal serait de se battre pour une ceinture mineure d'ici la fin de 2019 et d'y aller pour la grosse ceinture en 2020», a-t-elle dit lundi lors de l'émission JiC à TVA Sports.

Voyez l'entrevue complète de Kim Clavel dans la vidéo ci-dessus.