Renaud Lavoie : la priorité du CH? Ni l'attaque ni la défense

À deux semaines de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, quelle est la priorité des Canadiens de Montréal?

Dans la vidéo, ci-dessus, voyez l’intervention de Renaud Lavoie à «JiC».

Attaque? Défense? D'après notre journaliste Renaud Lavoie, aucune de ces réponses. Dans l’immédiat, bien sûr.

«À l’heure où on se parle, et ça ne sera peut-être plus le cas la semaine prochaine, c’est un gardien de but auxiliaire à Carey Price, a-t-il avancé.

«C’est très, très haut dans la hiérarchie des choses à faire d’ici les prochaines semaines.»

Le directeur général Marc Bergevin a déjà signifié à Antti Niemi que son contrat ne serait pas reconduit.

Les jeunes Charlie Lindgren et Michael McNiven devront faire leurs preuves au camp d’entrainement, mais il a fort à parier que le DG sera à la recherche d’un gardien d’expérience.

Le CH a présentement un coussin de 11,7 millions$ sous le plafond salarial en vue de la prochaine saison. Il doit s’entendre avec les attaquants Artturi Lehkonen, Charles Hudon et Joel Armia, qui pourront devenir joueurs autonomes avec compensation en juillet, puis le défenseur Jordie Benn, qui sera libre comme l’air à la tombée du mois.