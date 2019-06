Le match Impact-Fury annulé

Le duel amical devant opposer mardi soir l’Impact de Montréal au Fury d’Ottawa, son équipe affiliée dans l’United Soccer League (USL), a été annulé.

Dans un communiqué émis lundi, le club de la capitale canadienne a précisé que les deux formations ne pouvaient compter sur un nombre suffisant de joueurs. De plus, elles ont un agenda chargé d’ici la fin de la campagne, ce qui rendait impossible le report de la partie, selon le Fury.

«Nous avions hâte de faire face à l'Impact de Montréal et de tenter de remporter notre Coupe CapCity cette année», a déclaré le directeur général de l’organisation ottavienne, Julian de Guzman.

«Toutes les pistes ont été considérées et nous avons exploré toutes les options possibles pour nous assurer que les deux clubs disposeraient d'un nombre suffisant de joueurs à habiller, mais nous n'avons pas pu trouver de solution acceptable, a-t-il ajouté. Bien que nous soyons déçus d’annuler l’édition 2019, nous avons estimé que le produit final sur le terrain n’aurait pas reflété ce que nos partisans attendent du Fury.»

«Nous apprécions le soutien de notre communauté de soccer et continuerons à travailler avec nos clubs locaux pour offrir des opportunités d’interaction avec nos joueurs et, lorsque cela est possible, de participer à des entraînements dans notre environnement professionnel», a indiqué de Guzman.

L’Impact reprendra le collier le 26 juin lorsque les Timbers de Portland seront de passage au Stade Saputo.