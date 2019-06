CH : ce défenseur des Islanders est-il la solution?

Alors que le rachat du contrat de Karl Alzner se fait attendre, quels défenseurs pourraient intéresser les Canadiens de Montréal d'ici le 1er juillet?

Avant l’arrivée de cette date fatidique, l’analyste chevronné Yvon Pedneault croit que le directeur général Marc Bergevin doit regarder du côté des Islanders de New York pour conclure une transaction.

«Quel serait le prix à payer pour Nick Leddy?», a soulevé le chroniqueur de TVA Sports, lundi, à l’émission «JiC».

«Si vous regardez la situation chez les Islanders, ils ont déjà quatre défenseurs dans leur top 4 et Leddy n’y figure pas. On parle de (Ryan) Pulock, (Adam) Pelech, (Devon) Toews et (Scott) Mayfield.»

Les Islanders pourraient donc chercher à échanger l’Américain de 28 ans pour améliorer leur attaque. Sur le plan des statistiques, le joueur de 6 pieds et 207 livres vient de connaître la pire saison de sa carrière dans un calendrier de 82 matchs avec quatre buts et 26 points.

Alors qu’est-ce qu’il en coûterait pour transférer les deux dernières années de contrat de Leddy à Montréal? Pedneault croit que l’attaquant Andrew Shaw et un choix de deuxième tour pourraient satisfaire les exigences des Islanders.

Petite anecdote : Bergevin était le directeur du personnel des joueurs des Blackhawks de Chicago lorsque ces derniers ont acquis Leddy du Wild du Minnesota, en février 2010. La formation de la «Ville des vents» a gagné la coupe Stanley quelques mois plus tard.

«À 5,5 millions $ par saison, c’est intéressant. Je ne l’haïs pas (pour jouer à gauche de Shea Weber)», a conclu l’animateur Jean-Charles Lajoie.

Dans la vidéo, ci-dessus, voyez les propos d'Yvon Pedneault à «JiC».