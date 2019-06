Les Sénateurs envisagent «une ou deux» transactions

Les Sénateurs d’Ottawa effectuent leurs derniers préparatifs en vue du repêchage de la LNH, qui aura lieu la fin de semaine prochaine, à Vancouver.

Avec trois sélections parmi les 44 premières, dont la 19e au total, le directeur général Pierre Dorion a de quoi être emballé. Mais pourrait-il être tenté par une ou plusieurs transactions?

«Nous avons discuté des possibilités d’améliorer notre position au tableau ou d'y reculer, a indiqué le DG au quotidien «Ottawa Sun», samedi. Lorsque vous détenez deux choix permettant de repêcher les meilleurs joueurs disponibles au deuxième tour, c’est très, très précieux.»

Sur le plancher du repêchage, Dorion pourrait «ajouter un vétéran ou deux par le biais d’une transaction» pour améliorer sa formation en pleine reconstruction. C’est du moins ce qu’il a laissé entendre.

«Nos partisans doivent savoir que ce ne sera pas seulement une bande de jeunes qui joueront pour nous», a-t-il assuré.

Un défenseur au 1er tour?

Pour revenir au 19e choix au total, Dorion, dont la liste est «presque prête», a confiance qu’il pourra mettre le grappin sur un excellent espoir.

«Il ne fait aucun doute que nous obtiendrons un (bon) joueur, a-t-il déclaré. Je doute que nous sélectionnions un gardien, mais on ne sait jamais.

«Nous pensons qu’un attaquant "top 7" ou un défenseur capable de jouer sur les deux premières paires s’offriront à nous, quelle que soit la direction que nous décidons de prendre.»

L’organisation aurait pu prendre la parole au quatrième échelon, mais elle a transféré cette sélection du tour initial à l’Avalanche du Colorado, à l’automne 2017, pour acquérir l’attaquant Matt Duchene.

Plus d’un an plus tard, les «Sens» l’ont échangé aux Blue Jackets de Columbus à la date limite des transactions et ils possèdent maintenant le choix de premier tour de ces derniers, qui ont atteint le deuxième tour des récentes éliminatoires.

Lors des quatre derniers encans, Ottawa a appelé deux défenseurs au podium au premier tour, dont Thomas Chabot, qu’ils ont repêché 18e au total en 2015.