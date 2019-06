États-Unis et Suède dans le club des qualifiés

Les États-Unis et la Suède ont validé dimanche leurs billets pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football et attendent désormais de s'affronter pour la première place du groupe F.

Les championnes du monde américaines, qui ont gagné 3-0 contre le Chili au Parc des Princes leur deuxième match du Mondial en France, disposent de six points, tout comme la Suède.

Les Suédoises, elles, se sont imposées plus tôt 5-1 contre la Thaïlande à Nice, tout aussi facilement.

Le match pour la première place de cette poule, jeudi au Havre entre la Suède et la Team USA déterminera l'équipe qui pourrait se dresser sur le chemin de la France lors d'un hypothétique quart de finale.

Concernant la Thaïlande et le Chili, 0 point chacun et qui ont hérité après leurs deux premiers matches de différences de but très défavorables (surtout pour les Thaïlandaises, -17), leur affrontement le 20 juin ressemble déjà à un match pour l'honneur tant les quatre places de meilleurs troisièmes leur semblent inaccessibles.