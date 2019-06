Vincent Thibault demeure invaincu

Même s'il ne l'a pas eu facile au premier round, le Québécois Vincent Thibault est parvenu à conserver sa fiche parfaite, samedi soir, au Centre Gervais Auto.

Le gaucher d’Eye of the Tiger Management (9-0-0, 3 K.-O.) a vaincu le Mexicain Alan Carrillo par arrêt de l'arbitre au sixième round dans un combat des poids moyen en sous-carte du gala mettant en vedette Simon Kean et Dillon Carman.

Après avoir envoyé son rival au tapis à l'aide d'un solide uppercut au cinquième round, Thibault est passé à l'attaque lors du suivant.

Le coin de Carrillo a contesté la décision de l’officiel et son entraîneur a été expulsé du ring par conséquent.