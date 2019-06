Le Russe Andranik Grigoryan a mis la main sur la ceinture NABA des poids plumes, samedi, à Shawinigan.

Le boxeur de 25 ans (11-0-0, 2 K.-O.) a expédié le Mexicain Jorge Garcia Jimenez au tapis en fin de deuxième round lors de la demi-finale du combat principal du gala d’Eye of the Tiger Management, qui mettait en vedette Simon Kean et l’Ontarien Dillon Carman.

Grigoryan a terrassé son rival avec 5 secondes à faire à l’engagement.