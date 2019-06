Transactions : ça discute fort

La saison 2018-2019 est maintenant terminée et à quelques jours du prochain repêchage, plusieurs directeurs généraux de la LNH passent beaucoup de temps au téléphone afin de jaser transaction avec leurs homologues.

Selon le chroniqueur de Sportsnet Elliotte Friedman, une bonne douzaine d’équipes sont actives dans le domaine. Cela n’inclut toutefois pas les Canadiens de Montréal.

N’empêche, quelques noms circulent.

Pour commencer, les Sabres seraient intéressés à obtenir les services de l’ailier des Rangers Jimmy Vesey. Les Maple Leafs tenteraient de laisser aller le défenseur russe Nikita Zaitsev, et aimeraient obtenir en retour «un autre défenseur, ou quelque chose qui leur permettra d’aller en chercher un».

Toronto n’exclut pas d’échanger l’attaquant Nazem Kadri non plus, toujours selon Friedman, et plusieurs autres équipes seraient intéressées.

Les Flames, eux, voudraient se débarrasser du peu productif James Neal et de son lourd contrat. Des discussions auraient eu lieu avec les Oilers afin de leur refiler l’ailier de 31 ans en retour d’un autre attaquant coûteux et au neutre offensivement : Milan Lucic.

Le nom de Lucic a aussi été lié à une possible transaction avec les Canucks, qui en retour voudraient envoyer l’ailier suédois Loui Eriksson aux Oilers.

Enfin, les Jets aimeraient régler le dossier Jacob Trouba, a indiqué le chroniqueur. Les Penguins et les Flyers seraient sur les rangs pour l’obtenir. Trouba a aussi une maison en Floride, mais les Panthers ne seraient pas intéressés à ses services. D’ailleurs, le DG des Panthers, Dale Tallon, a eu une bonne discussion avec le vétéran gardien québécois Roberto Luongo. Il devrait être fixé sur son avenir dans les prochains jours.

Voilà qui promet en vue du prochain repêchage!