Braidwood ne s'est jamais remis de sa défaite contre Kean

Après sa victoire contre l’Américain Andrew Satterfield, il n’était pas question pour Adam Braidwood de quitter le Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Non seulement le poids lourd voulait-il rester pour regarder la finale du gala de samedi, qui oppose Simon Kean à Dillon Carman, le Canadien souhaitait épier de très près l’homme qui l’a battu il y a presque un an jour pour jour, et dont il espère obtenir une revanche.

«Je ne pense qu’à ça! Je n’ai que la revanche en tête, a laissé savoir le Britanno-Colombien, en entrevue avec les journalistes.

Le 16 juin dernier, Kean l’avait emporté par arrêt de l’arbitre en finale d’un autre gala d'Eye of the Tiger Management présenté à Shawinigan.

Après avoir dominé les deux premiers rounds, le Trifluvien a porté le coup de grâce à Braidwood au troisième round.

Dans les semaines qui ont mené à ce combat, le sympathique anglophone avait attiré la sympathie des amateurs de boxe de la région, qui l’ont acclamé lorsqu’il a vaincu Satterfield par K.-O. technique au deuxième round, samedi.

«C’est comme un public de chez moi. J’adore les gens du Québéc et j’espère qu’ils m’aiment aussi. Ils m’applaudissent toujours.»