Le Québécois Samuel Blais a été l’un des éléments qui a permis aux Blues de St. Louis de mettre la main sur la coupe Stanley pour la première fois de leur histoire, mercredi.

Le jeune attaquant de 22 ans a été un choix de sixième tour des Blues lors du repêchage de 2014. Les probabilités qu’une sélection aussi tardive se matérialise est un élément important d’une équipe championne sont plutôt faibles.

Mais pour le recruteur québécois des Blues Michel Picard, rien n’est surprenant.

«C’est certain que Samuel a été un choix exceptionnel puisque c’est un choix de sixième ronde qui est maintenant dans la Ligue nationale et qui a gagné la coupe Stanley, a confié Picard, vendredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Dans les derniers jours, j’ai entendu mon nom partout parce que Samuel est là. Oui, j’ai poussé pour Samuel, mais à la fin de la journée, ce n’est pas moi qui ai le micro. Ç’a été un choix de groupe.

«Samuel est parti de loin et mérite tout ce qui lui arrive. Il a monté les échelons un par un, il a écouté et il s’est entraîné. Il a le résultat aujourd’hui.»

Et selon le recruteur, Blais ne s’arrêtera pas là.

«Sam est un joueur talentueux, a continué celui qui avait également recommandé l’attaquant Ivan Barbashev aux Blues en 2014. Dans les années à venir, on va plus voir son talent. Je pense qu’il voulait faire sa place dans la LNH. Son rôle a été de jouer physique et de prendre sa place. Il l’a fait. Même si son talent va ressortir, je suis certain qu’il va garder son jeu physique.»

Blais a amassé trois points en 15 parties éliminatoires, tout en distribuant 22 mises en échec.

Picard avoue également qu’il n’y a pas de sentiment égal à celui de l’euphorie de la victoire.

«Quand on se lève le matin et qu’il n’y a plus personne à battre, c’est un sentiment incroyable», a-t-il imagé.

