Repêchage LNH: Alex Turcotte, l’Américain aux origines québécoises

Le nom d’Alex Turcotte évoque évidemment une consonance québécoise. Si l’un des plus beaux espoirs du prochain repêchage de la LNH a un petit drapeau des États-Unis à côté de son nom, il a tout de même des origines de la Belle Province.

En effet, Turcotte est le fils d’Alfie Turcotte, repêché au premier tour en 1983 par les Canadiens de Monréal, et le petit-fils de Réal Turcotte, originaire d’East Angus dans les Cantons-de-l’Est, qui a évolué pour l’Université Michigan State dans les années 1950-60.

«Il a énormément de talent, a souligné le journaliste de la chaîne TVA Sports Mikaël Lalancette, vendredi, lors de l’émission Les Partants. Au-delà du fait que c’est un compétiteur, que c’est un gars avec beaucoup d’habiletés, c’est un gars qui veut gagner dès qu’il embarque sur la patinoire. Et c’est un joueur très complet.»

Turcotte est considéré comme le quatrième meilleur patineur nord-américain en vue de l’encan amateur de la LNH. Espérer qu’il soit encore disponible au 15e rang quand les Canadiens annonceront leur sélection relève de l’utopie.

«Pour les partisans des Canadiens qui souhaitent le voir encore là au 15e rang, oubliez ça, a martelé Lalancette. Par contre, je me dis que si les Canadiens voient aller le repêchage et voient un gars comme Alex Turcotte disponible au sixième, septième, huitième échelon et que c’est un coup de cœur pour eux, peut-être qu’ils peuvent se servir de leur 15e choix et ajouter un choix de 2e tour et essayer d’aller repêcher plus tôt.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.