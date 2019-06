Les Warriors rassurent deux de leurs blessés

Golden State veut conserver Kevin Durant et Klay Thompson malgré leurs graves blessures survenues pendant la finale perdue face à Toronto, a indiqué vendredi le directeur général de la concession californienne de NBA.

«Nous avons pour ces deux joueurs la plus haute estime. Je ne serais pas un bon dirigeant si je ne comprenais pas la valeur qu'ils ont pour notre équipe», a déclaré Bob Myers, au lendemain de la défaite des Warriors à domicile (114-110), synonyme de premier titre pour les Raptors.



«Ils sont tous deux fantastiques, c'est le genre de joueurs pour lesquels il faut tout faire afin de les garder», a-t-il ajouté.



Durant, 30 ans, s'est blessé lundi lors du match N.5 remporté par son équipe à Toronto et a été opéré d'une rupture du tendon d'Achille droit mercredi. La durée de son indisponibilité devrait être comprise entre huit et douze mois.



Thompson, 29 ans, a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi durant le troisième quart du match no 6. La durée de son absence n'est pas encore connue, mais devrait se compter en mois.



Tous deux devaient être très convoités lorsque le marché des transferts va s'ouvrir en NBA le 1er juillet, mais leurs blessures pourraient changer la donne.



«La blessure de Kevin a complètement redéfini ce qui peut se passer. Je ne sais pas ce que Kevin veut faire, mais je sais qu'on veut tous qu'il reste avec nous», a expliqué Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors.



Durant dispose d'une option pour résilier sa dernière année de contrat, ce qui pourrait lui permettre de rejoindre une nouvelle équipe avec un contrat révisé à la hausse.



Thompson est, lui, agent libre et sera donc sans contrat en juillet, mais il est largement anticipé qu'il reste à Golden State, son équipe depuis ses débuts en NBA.



Son père Mychal, un ancien joueur NBA, a déclaré au quotidien San Francisco Chronicle qu'il ne doutait pas une seconde que son fils allait prolonger avec Golden State.



Bob Myers a laissé entendre qu'il allait offrir des contrats «max» (les plus rémunérateurs possible, selon la grille de salaires définie par la convention collective) à Durant et Thompson.



«Ce sont deux joueurs très importants qui méritent d'être récompensés, c'est dur de trouver des joueurs de cette qualité», a-t-il rappelé.