Les Sharks prêts à offrir un gros contrat à Karlsson

À plus d’une semaine de la période d’entrevues avec les joueurs autonomes potentiels dans la LNH, les Sharks de San Jose travaillent à ramener un membre-clé de leur brigade défensive.

Tel que rapporté par le site The Athletic, le directeur général Doug Wilson et le camp du défenseur Erik Karlsson se sont rencontrés dans un restaurant de Santa Clara, mercredi soir, dans le but de s’entendre sur une prolongation de contrat.

Il n’a pas été précisé si l’agent du Suédois était présent au souper.

Citant «une source au sein de la ligue», le journaliste attitré à la couverture des Sharks Kevin Kurz avance que l’organisation est prête à offrir à Karlsson un contrat de huit ans d’une valeur de 88 millions $ au total.

C’est exactement le pacte qu’avaient consenti les Kings de Los Angeles à Drew Doughty, en juillet 2018 et, avec un impact de 11 millions $ sur la masse salariale, il est le défenseur le mieux payé du circuit.

En vertu de la convention collective, les Sharks sont présentement la seule équipe pouvant offrir un contrat de huit ans à Karlsson. À compter du 1er juillet, il ne pourra apposer sa signature au bas d'une entente de plus de sept ans.

Blessé à l’aine en fin de saison régulière, l’arrière de 29 ans a inscrit 45 points en 53 matchs la concession californienne, qui l'a acquis des Sénateurs d’Ottawa le 13 septembre dernier.

Le Suédois a ajouté 16 points en 19 rencontres au cours des récentes séries éliminatoires.

Le double récipiendaire du trophée James-Norris a subi une intervention à l'aine, la semaine dernière, mais il sera prêt à temps pour la campagne 2019-2020.

Choix de premier tour des Sénateurs en 2008, 15e au total, Karlsson a touché 7,5 millions $ à sa dernière année de contrat, ce qui représentait 6,5M$ sous le plafond salarial des Sharks.

