Échange de défenseurs chez les Flyers

Les Flyers de Philadelphie ont acquis le défenseur Matt Niskanen, des Capitals de Washington, vendredi.

En retour, la formation de la capitale américaine obtient le joueur d'arrière Radko Gudas.

De plus, les Flyers retiennent 30 % du poids sur la masse salaire du contrat de Gudas (3,35 millions $), soit un peu plus de 1 million $, selon The Athletic.

Gudas, reconnu pour son implication physique plutôt limite, a récolté 20 points en 77 parties avec les Flyers lors de la dernière saison. Il porte les couleurs des Flyers depuis 2015.

De son côté, Niskanen a encore un contrat valide pour les deux prochaines saisons, avec un salaire moyen annuel de 5,75 millions $.

«Nous estimons que cette décision nous permet d’avoir plus de flexibilité financière au moment où nous tentons de trouver des voies différentes pour renforcer notre équipe», a dit le directeur général des Capitals Brian MacLellan, dans un communiqué.

«Nous aimerions remercier Matt pour sa contribution dans notre organisation lors des cinq dernières années. Matt est un vrai professionnel et a été un gros morceau de notre succès. À lui et à sa famille, nous souhaitons le meilleur.»

Niskanen a disputé les cinq dernières campagnes avec les Capitals, amassant notamment 25 points, dont huit buts, en 80 parties en 2018-2019.