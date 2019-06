Le directeur général des Raptors dans l’eau chaude?

Au lendemain du triomphe des Raptors de Toronto en finale de la NBA, au moins une personne associée à l’équipe qui s’est réveillée sans le sourire, vendredi. Un membre de la direction des Raptors, possiblement le directeur général Masai Ujuri, fait l’objet d’une enquête après avoir supposément frappé un shérif adjoint après la victoire des siens, jeudi, à l’Oracle Arena d'Oakland.

Un porte-parole du bureau du shérif du Comté d’Alameda a indiqué au «San Francisco Chronicle» que le membre de l’équipe, qui n’avait pas d’accréditation, s’est vu refuser l’accès au court lors des célébrations. Il a tenté d’accéder au terrain malgré tout.

À VOIR AUSSI: Toronto triomphe

Selon le réseau NBC Bay Area, il s’agirait du président et directeur général des Raptors Masai Ujiri, mais la police n’a pas confirmé l’identité de l’homme. Il pourrait faire face à une accusation s’apparentant à des voies de faits («misdemeanor battery»).

«[L’agent] ne savait pas qui était cet homme et a demandé son accréditation, et c’est à ce moment que l’homme a essayé de se frayer un chemin vers le terrain et que notre agent l’a repoussé. Il a ensuite poussé une deuxième fois, plus haut, et le coup a atteint notre agent au visage», a raconté Ray Kelly, porte-parole, au quotidien californien.

«À ce moment, plusieurs témoins sont intervenus et le membre de la direction a finalement eu accès au terrain sans montrer son accréditation.»

Les Raptors ont été sacrés champions de la NBA jeudi après avoir vaincu les Warriors de Golden State au compte de 114-110.