La hargne de Kean, le sourire de Carman

Les jeux sont faits : le Québécois Simon Kean et son adversaire ontarien Dillon Carman ont participé à la traditionnelle pesée des boxeurs, vendredi, à Shawinigan.

Les deux poids lourds s’affronteront pour une deuxième fois, ce samedi, au Centre Gervais Auto. Kean (16-1-0, 15 K.-O.) tentera alors de venger sa défaite subie contre l’Ontarien en octobre 2018, au Centre Vidéotron à Québec.

Le Trifluvien de 30 ans a fait osciller la balance à 234 livres, alors que son rival a affiché un poids de 229 livres. Lors du face-à-face suivant la pesée, Kean a paru animé, lançant quelques mots à son rival, qui s’est contenté de sourire.

«Durant la semaine médiatique, j'ai été très calme, très serein, mais en débarquant à la pesée, l'animosité est venue me chercher, a ensuite affirmé Kean. J'aime ça, je me sens vraiment dans mon élément, j'ai envie de me battre. Je m'en vais là, demain, pour que ce soit un gros combat.»

«J'essaie de rester calme, je suis très motivé, a assuré l’Ontarien. Toutes ces simagrées qu'il fait, ses cris, ses applaudissements, ça démontre de la faiblesse selon moi. De la faiblesse mentale. Il a peur. Moi je suis excité.»

Sympathiques à sa cause

Carman (14-4-0, 13 K.-O.) est bien conscient qu’il n’est pas tout à fait le favori de la foule, même si certains semblent sympathiques à sa cause.

«Je suis le vilain! Ça ne me dérange pas, a-t-il indiqué. Étonnamment, il y avait des gens qui m'applaudissaient, d'autres veulent des photos et des autographes. C'est très bien!»

Kean a de nouveau réitéré le sérieux de son entraînement des dernières semaines. Il est prêt à faire tout ce qu’il faut pour atteindre son objectif.

«Je m'en vais pour faire 10 ou 12 rounds, je le "knockerai" à tous les rounds s'il le faut, je m'en vais là pour gagner le combat», a-t-il lancé.

Carman avait surpris Kean, le 6 octobre dernier en l’envoyant au tapis lors du quatrième round. Le pugiliste de 32 ans mettait ainsi la main sur les ceintures de la WBC francophone et NABA des poids lourds.

Le gala, présenté au Centre Gervais Auto, sera diffusé en entier à TVA Sports, samedi soir, dès 19h.