WWE: où s'en va-t-on avec Kevin Owens et Sami Zayn?

Mais où s'en va-t-on avec Kevin Owens et Sami Zayn?

Je m’explique.

Ils ont tous les deux été utilisés dans les finales de Raw et SmackDown Live cette semaine. Malgré ça, j’ai l’impression qu’ils sont juste un « side dish », un à-côté si vous préférez. Puisque ce sont deux gars capables d’avoir de bons matchs avec presque n’importe qui et qui sont excellents au micro, on s’en sert à toutes les sauces.

Ils affrontent tantôt Seth Rollins, tantôt Kofi Kingston, les deux champions de la compagnie. On les place dans les finales des émissions télévisées et dans plusieurs événements non-télévisés. Mais quand même, la rivalité principale de Kingston est avec Dolph Ziggler et la rivalité principale de Rollins est avec Baron Corbin. Pis encore, les deux champions sont dans la mire de Brock Lesnar (surtout Rollins), qui ne finit plus de ne pas vouloir encaisser sa valise.

Pendant ce temps-là, Owens et Zayn gagnent des matchs sans importance et perdent les matchs plus importants. Ah oui, ils sont utilisés. Mieux utilisés que tous ceux qui font partie du titre 24/7. Mais est-ce qu’il faut toujours se comparer au pire? Ce sont quoi les plans à long terme? Ces deux gars-là ont beaucoup de talent pour simplement jouer un rôle secondaire à l’histoire principale.

Comme c’est maintenant l’habitude, Triple H a envoyé une ceinture de champion de la WWE spécialement faite pour l’occasion aux champions de la Coupe Stanley, les Blues de St-Louis. Il y a fort à parier qu’il fera de même avec les nouveaux monarques de la NBA, les Raptors de Toronto.

D’ailleurs, avec la fin des séries autant au hockey qu’au basketball, la WWE va avoir un répit côté compétition jusqu’à ce que la saison de la NFL débute. Avec ses débuts à Fox cet automne, elle a besoin d’un gros été au niveau des cotes d’écoute aux États-Unis pour arriver à Fox avec un certain momentum.

Je suis en vacances cette semaine, alors c’est le collègue et ami Raymond Rougeau qui me remplace à Raw sur les ondes de TVA Sports. Raymond présentement est commentateur pour les événements spéciaux uniquement sur la chaîne de la WWE.

J’en ai profité pour assister aux enregistrements télévisuels de NXT à Winter Park en Floride. J’y reviendrai en détails dans une autre chronique, mais mis à part les vedettes de NXT, j’ai bien aimé Angel Garza, Jordan Myles et Bronson Reed. Aussi, comme je le pensais, les nouveaux champions par équipe, les Street Profits, sont devenus des stars instantanées, comme quoi il est facile d’en créer avec les bons scénarios.

Kevin Raphaël et moi avons enregistré un nouvel épisode des Anti-Pods de la Lutte sur QUB Radio. Cette semaine, on décerne nos prix de mi-année dans le monde de la lutte, en plus de recevoir l’influenceur et fan fini de lutte, Phil Jones. Écoutez ça et laissez-nous vos commentaires!

Matchs de la semaine

Drew Gulak c. Akira Tozawa c. Humberto Carrillo c. Oney Lorcan Imperium (WALTER, Fabian Aichner et Marcel Barthel) c. British Strong Style (Pete Dunne, Tyler Bate et Trent Seven) Kevin Owens, Dolph Ziggler et Sami Zayn c. Le New Day

Vidéos de la semaine

La rivalité entre Ricochet et Cesaro continue cette semaine

Résultats rapides

San Jose, Californie

Lars Sullivan a battu le Lucha House Party dans un match handicap

Le Miz, Braun Strowman et Ricochet ont défait Samoa Joe, Cesaro et Bobby Lashley

Lacey Evans et Alexa Bliss ont vaincu Becky Lynch et Bayley

Les IIconics ont battu Lisa Lace et Aliyah Mia

Le Revival a défait les Usos et les champions par équipe de Raw Curt Hawkins et Zack Ryder pour remporter les titres

Kevin Owens a vaincu Seth Rollins par disqualification lorsque Rollins a agrippé l’arbitre spécial Sami Zayn par le chandail

Vidéos de la semaine

Bayley et Nikki Cross, un bon p’tit match!

Nos Québécois dans une deuxième finale en autant de soirs

Résultats rapides

Sacramento, Californie

Le Miz a battu Elias, acc. par Shane McMahon

Drew McIntyre, acc. par Shane McMahon a défait Le Miz

Shane McMahon a vaincu Le Miz

Heavy Machinery a battu AJ Kirsh et Dave Dutra

Sonya Deville, acc Mandy Rose a défait Carmella

La championne féminine de SmackDown Bayley a vaincu Nikki Cross, acc. par Alexa Bliss

Le New Day a vaincu Kevin Owens, Sami Zayn et Dolph Ziggler

Vidéo de la semaine

Les débuts de Chad Gable à 205 Live

Résultats rapides

Sacramento, Californie

Chad Gable a battu Jack Gallagher

Les frères Singh ont défait Dos Locales

Le match entre Drew Gulak, Akira Tozawa, Humberto Carrillo et Oney Lorcan s’est terminé par un double tombé entre Gulak et Tozawa.

Vidéo de la semaine

J’aime bien cette équipe de Candice et Io!

Résultats rapides

Bel Air, Maryland

Le match entre Io Shirai et Candice LeRae contre Jessamyn Duke et Marina Shafir n’a pas fait de gagnantes.

Kushida a battu Drew Gulak

Oney Lorcan et Danny Burch ont vaincu Kyle O’Reilly et Roderick Strong

Vidéo de la semaine

Voici le résumé de la semaine :

Résultats rapides

Glascow, Écosse

Jazzy Gabert et Jinny ont battu Isla Dawn et Xia Brookside

Ilja Dragunov a défait Joseph Conners

Imperium (WALTER, Fabian Aichner et Marcel Barthel) ont défait British Strong Style (Pete Dunne, Tyler Bate et Trent Seven)

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

