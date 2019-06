Il y aura un Canadien en finale à Stuttgart

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a accédé au carré d'as du tournoi sur gazon de Stuttgart, en Allemagne, vendredi.

Le jeune homme de 18 ans, septième favori et 21e au classement de l'ATP, a défait le favori local Dustin Brown, issu des qualifications et 170e raquette mondiale, en trois manches de 7-6 (3), 6-7 (2) et 7-6 (2), lors des quarts de finale.

Lors des demi-finales, Auger-Aliassime sera confronté au Canadien Milos Raonic, vainqueur du Hongros Marton Fucsovics lors des quarts de finale.

Les deux compatriotes s'étaient affrontés à une reprise, en 2018 lors du tournoi de catégorie Masters d'Indian Wells.

Au final, Auger-Aliassime a claqué l'impressionnant total de 30 as contre trois doubles fautes. Son rival a réussi neuf as et commis six doubles fautes.

Chacun des deux joueurs a été brisé à une reprise. D'ailleurs, Auger-Aliassime a réussi l'exploit alors qu'il tirait de l'arrière 5-4 à la troisième manche. Il a également sauvé une balle de match.

La rencontre a duré 2h28.

Raonic se débarrasse de Fucsovics

De son côté, Raonic, sixième favori et 18e mondial, a vaincu Fucsovics, 52e, en deux manches de 6-4 et 6-4.

Raonic a converti les deux balles de bris qu'il s'est données.

Son rival n'a pas été en mesure de le briser, sur l'unique balle de bris qu'il a eue.