Connor McDavid devrait participer au camp d’entraînement des Oilers

Foi de Ken Holland, l’attaquant-vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid se remet bien d’une déchirure ligamentaire qu’il a subie lors de la toute dernière rencontre de la saison.

Le capitaine de la formation de l’Alberta doit gérer une légère déchirure du ligament croisé postérieur du genou gauche après avoir heurté le poteau du filet des Flames de Calgary, le 6 avril dernier. Depuis, le club s’est fait avare de commentaires à son sujet.

Holland, nommé directeur général le 7 mai, a donné quelques détails jeudi. Il s’attend à voir son attaquant au camp d’entraînement au mois de septembre.

«Il va bien. Je l'ai vu deux fois cette semaine, a rassuré Holland. Il y a dix jours, je suis allé à Toronto. J'ai passé deux ou trois heures avec lui pour dîner et parler. Cette semaine, j'étais à Toronto pendant deux jours, avec le Comité de la compétition, mais j’y suis allé plus tôt pour passer du temps avec Connor à nouveau et voir où il s’entraîne. Il va bien, il est en rééducation.

«Je m'attends à le voir sur la glace au camp d'entraînement. Il travaille en étroite collaboration avec notre équipe médicale et le personnel médical de Toronto pour s'assurer qu'il reçoit les meilleurs soins possible. Il a un bon état d’esprit.»

Il s’agissait d’une première vraie rencontre entre les deux hommes et le dirigeant a bien aimé ce qu’il a vu et entendu. Ils ont par ailleurs partagé leurs opinions lors de la réunion du Comité de la compétition, qui a finalement émis une série de recommandations pour des modifications au livre des règlements de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«J’ai vraiment aimé ma première rencontre avec lui. C’était la première fois que je passais vraiment du temps avec lui, au-delà d’une simple poignée de main dans un couloir en étant avec l’équipe visiteuse.»

Au terme d’une campagne de 41 buts et 116 points en 78 parties, sa meilleure dans la LNH, McDavid a été nommée pour le trophée Hart, remis au joueur par excellence du circuit. Il avait déjà remporté l’honneur en 2016-2017.