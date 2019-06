«Ce sont de gros morceaux qu'on perd» - David Savard

Le défenseur David Savard semble résigné à voir partir les joueurs de renom qui pourront devenir libres comme l’air au sein des Blue Jackets de Columbus.

Les attaquants Artemi Panarin et Matt Duchene ainsi que le gardien Sergei Bobrovsky, notamment, pourront faire sauter la banque et accéder au statut de joueur autonome sans compensation, le 1er juillet.

«Ces gars-là prennent beaucoup de place et ça va donner la chance à d’autres joueurs d’obtenir plus de glace. Il y en a qui sont capables, comme (Oliver) Bjorkstrand, qui est un gars offensif et qui va se sentir plus à l’aise», a mentionné Savard au journaliste Stéphane Cadorette (Journal de Québec), vendredi, de passage à l’événement Pro Hockey.

«Ce sont de gros morceaux qu’on perd, mais notre noyau va tourner autour de Dubois, qui va devenir notre gros marqueur», a-t-il ajouté.

Panarin vient de connaître la saison la plus productive de sa carrière, lui qui a amassé 87 points (28 buts, 59 aides) en 79 matchs. Il a ajouté 11 points en 10 rencontres lors des séries éliminatoires.

Duchene, lui, a récolté 70 points avec les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jackets en 2018-2019. S’il a été plutôt timide à son arrivée à Columbus (12 points en 23 matchs), il a levé son jeu d’un cran lors des séries (10 points en autant de matchs). Le journaliste Elliotte Friedman (Sportsnet) a récemment mentionné Montréal et Nashville comme destinations probables pour le joueur de centre.

Quant à Bobrovsky, le gardien a déjà mis son condo en vente à Columbus. Le Russe a présenté un dossier de 37-24-1, un taux d’efficacité de ,913 et une moyenne de buts alloués de 2,41 la saison dernière. Il a été solide en séries (6-3-1/,925/2,41).

L'attaquant Ryan Dzingel figure également parmi les futurs joueurs autonomes sans compensation chez les Blue Jackets.