À VOIR : Toronto en liesse après le premier titre des Raptors!

Même si les Raptors ont remporté le premier titre de leur histoire à l’étranger, les partisans de l’équipe n’ont pas tardé à célébrer la victoire de leurs favoris à Toronto.

Dès la fin du match, les milliers de personnes déjà réunies au «Jurassic Park» ont vu une nouvelle marée de fêtards les rejoindre et très vite, le centre-ville de Toronto s’est transformé en véritable marée humaine.

This party in Toronto is gonna last all night #Toronto #Raptors #WeTheNorth pic.twitter.com/veq934euNh

Évidemment, les amateurs des Raptors n'ont pas manqué d'interpréter tous en coeur le fameux morceux de Queen «We are the champions» pour souligner l'historique victoire de leur club.

Instead of burning down the city, Raptors fans are peacefully singing We Are The Champions. Peak Canada. pic.twitter.com/PBNpVCamnQ

Revoyez ci-dessous la réaction de certains partisans lorsque le match s'est officiellement terminé:

They did it!! @Raptors are the 2019 NBA Champions! An amazing moment for all Canadians. History has been made. What an incredible run. This is Raptors Nation. #WeTheNorth #NBAFinals #RaptorsNBAChampions #MarkhamProud pic.twitter.com/5Ys006eqVt