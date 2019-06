Un pari qui rapporte 100 000 $

Partisan des Blues de St. Louis, l'Américain Scott Berry avait plusieurs raisons de célébrer mercredi soir, car la première coupe Stanley de l’histoire de son équipe préférée lui a valu la coquette somme de 100 000 $, en vertu d’un pari de 400 $ pris au début janvier à Las Vegas.

Berry se trouvait dans la Ville du vice pour un voyage d’affaires quand il a décidé de mettre quelques centaines de dollars à l’enjeu, et ce, même si les Blues occupaient à l’époque la cave du classement général de la Ligue nationale de hockey. La cote pour un triomphe de St. Louis en finale était de 250 contre 1.

Or, la formation du Missouri a complété son incroyable remontée en défaisant les Bruins de Boston 4 à 1 dans le septième duel de la série de quatrième tour, mercredi.

«J’ai placé ce pari avec mon cœur et non avec ma tête, avait confié Berry à la chaîne TVA Sports, avant le début du sixième match entre les Blues et les Bruins. Je suis un partisan depuis le jour où je suis né. Ils ont eu un bon calendrier préparatoire, mais ont connu une première moitié de saison difficile. Mais tout peut arriver.»

«Les heures précédant la rencontre ont constitué la partie la plus difficile, a-t-il aussi raconté au site The Action Network, mercredi. J’ai essayé de garder mon esprit ailleurs, mais ça n’a pas fonctionné. Je me rappelle que quatre heures avant le match, j’ai tenté de faire une sieste. Ce fut en vain.»

Entre-temps, le principal intéressé a dû résister à la tentation de vendre son billet à certains qui lui avaient soumis des offres moyennant quelques milliers de dollars.

«Tout le monde me disait que j’étais un idiot de ne pas accepter les propositions, a-t-il ajouté, conscient que beaucoup de gens ne donnaient pas cher de la peau des Blues, même dans les rondes avancées des séries. J’ai commencé à lire des commentaires sur Twitter et après, j’ai simplement arrêté.»