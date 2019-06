Moment de pure émotion pour Jaden Schwartz

L'attaquant Jaden Schwartz vient de connaître l'euphorie de la victoire en soulevant la coupe Stanley, mercredi soir, à la suite d'un gain des Blues de St. Louis sur les Bruins de Boston lors du septième match de la finale.

Si Schwartz ne pouvait contenir sa joie, il a tout même eu une pensée pour l'une des personnes les plus importantes de sa vie.

Mandi Schwartz, qui était elle aussi une joueuse de hockey avec l'Université Yale, a perdu sa bataille contre la leucémie en 2011

Et son frère a tenu à l'honorer une autre fois.

«Je sais qu'elle regarde quelque part, a souligné Schwartz, visiblement très émotif. Je sais qu'elle est si fière et elle nous manque beaucoup. C'était l'un de ses rêves et l'un de notre famille. Tout ça, c'est pour elle et pour l'équipe. Comme je l'ai dit, je sais qu'elle regarde. Elle n'a jamais vu ma première partie, mais elle a toujours été fière (de moi).»

À voir dans la vidéo ci-dessus.